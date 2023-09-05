Cem Adrian'dan konserde dinleyicisine tepki: Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil

Müzisyen Cem Adrian, İzmir'deki konserinde izleyicilerin kendi aralarında konuşmalarını fark ederek tepki gösterdi.

Şarkılarını söylerken seyircilerin bazı hareketlerinden rahatsız olan Adrian, "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" dedi.

Konserinde seyircinin arkasını dönerek yanındaki arkadaşıyla konuşmasından da rahatsız olduğunu belirten Adrian, şu ifadeleri kullandı:

"Beyefendi bir dönerseniz konuşalım. İçimden neler geçtiğini biliyorsunuz. Ben Ahmet Kaya söylerken kimse arkasını dönemez. Çok ayıp. Konser dinlemeyi bilmeyen hiç kimse lütfen konsere gelmesin. Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil. Muhabbet etmek isteyenler için dışarıda o kadar çok yer var ki. Ben bu şarkıyı söylerken saygı göstermek zorundasınız."