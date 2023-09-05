TikTok'a küfürler yağdıran Serdar Ortaç: İki şişe alkol içmiştim

TikTok'ta açtığı canlı yayın kısıtlanınca öfkesine hakim olamayan Serdar Ortaç, ettiği küfür ve hakaretlerle ilgili açıklama yaptı.

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TikTok'a küfürler yağdıran Serdar Ortaç: İki şişe alkol içmiştim

Açtığı canlı yayında kısıtlandığı için küfürler yağdıran Serdar Ortaç, yeni bir yayın açıp durum hakkında açıklama yaptı. Ettiği küfürlerden dolayı annesinden de tepki aldığını söyleyen Ortaç, "İki şişe alkol, 10 tane ilaç içmiştim. Orada ben değilim yani, bir hastalık. Benim eşekliğim" dedi.

Serdar Ortaç, bir yayınında uygunsuz konuşmaları yüzünden kısıtlandığı TikTok'a küfür yağdırdı. Gelen tepkilerin ardından konuya ilişkin açıklama yapan Ortaç, "Sinir krizi geçirdim abi, oradaki ben değilim. İki şişe alkol, 10 tane ilaç içmiştim. TikTok'u ben nasıl kapatacağım abi? Onu devlet yapar inşallah. Bir hastalık, MS, içki. Benim suçum yayın yapmak ve yaparken de içki içmek. Benim eşekliğim" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, küfür ettiği video yüzünden annesinin de kendisine tepki gösterdiğini söyledi.

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