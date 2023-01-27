Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı

TV100'ün haberine göre; Cansu Dere'nin evinde geçen akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yangının ardından olaya ekipler müdahale ederken, Cansu Dere de ifade verdi.

Yangında can ve mal kaybı olmazken, Dere, evinin yatak odası bölümünde mumların yandığını, kedilerinin mumları devirmiş olabileceğini ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini belirtti.

Dere, "İçerdeki kedilerim dumandan etkilendi. Şu anda ise sağlık durumlarıyla ilgili net bir bilgi yok" dedi.