Buse Terim’den Çok Konuşulan 14 Şubat Mesajı

Buse Terim, Sevgililer Günü’ne özel paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yeni ilişkisini romantik kareler ve dikkat çeken bir mesajla duyuran Terim’in sözleri kısa sürede gündem yarattı.

Buse Terim’den Çok Konuşulan 14 Şubat Mesajı
Fatih Terim’in kızı Buse Terim, Sevgililer Günü’nde yaptığı paylaşımla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile evlenen Terim, 10 yıllık evliliğini 2024’te anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. İki çocuk sahibi olan çiftin boşanma kararı magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Boşanmanın ardından özel hayatıyla merak konusu olmaya devam eden Buse Terim, geçtiğimiz aylarda yeni ilişkisini kamuoyuyla paylaşmıştı. Terim, 14 Şubat’a özel paylaşımıyla bu kez aşk dolu mesajıyla adından söz ettirdi.

Buse Terim’den Çok Konuşulan 14 Şubat Mesajı - Resim : 1

Sevgilisiyle birlikte çekilen kareleri art arda yayımlayan Terim, paylaşımına şu notu ekledi: “Bazı insanlar hayatına girmez… kalbine yerleşir. Aynı karede gülmek değil mesele, aynı hayale bakabilmek. Yanımda olduğun her an, dünya biraz daha yumuşak, biraz daha güzel. İyi ki biz, iyi ki sen.”

Duygusal paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Terim’in mesajı sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

