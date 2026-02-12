Beren Saat Yeni Kariyerine Adım Attı: İlk Şarkısı İngilizce
Oyuncu Beren Saat, müzik dünyasına adım attı. Saat'in "CapitaliZoo" isimli İngilizce şarkısı platformlarda yayınlandı. Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından Beren Saat'e destek verdi.
Oyuncu Beren Saat'in ilk şarkısı "CapitaliZoo" dijital platformlardan yayınlandı. İngilizce şarkının klibi ise YouTube'da paylaşıldı.
Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından "Canım aşkım Berenciğimin ilk albümünün ilk teklisi “CapitaliZoo”yu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Yazdığı şarkılara hayat kazandırmak, anlatmak istediklerini sizlere ulaştırmasına katkıda bulunmak benim için çok özel" paylaşımını yaptı.
