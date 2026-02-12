Beren Saat Yeni Kariyerine Adım Attı: İlk Şarkısı İngilizce

Oyuncu Beren Saat, müzik dünyasına adım attı. Saat'in "CapitaliZoo" isimli İngilizce şarkısı platformlarda yayınlandı. Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından Beren Saat'e destek verdi.

Son Güncelleme:
Beren Saat Yeni Kariyerine Adım Attı: İlk Şarkısı İngilizce
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Beren Saat'in ilk şarkısı "CapitaliZoo" dijital platformlardan yayınlandı. İngilizce şarkının klibi ise YouTube'da paylaşıldı.

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından "Canım aşkım Berenciğimin ilk albümünün ilk teklisi “CapitaliZoo”yu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Yazdığı şarkılara hayat kazandırmak, anlatmak istediklerini sizlere ulaştırmasına katkıda bulunmak benim için çok özel" paylaşımını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beren Saat
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Icardi, O İddialara Çok Sert Tepki Gösterdi: Tam Bir Rezalet İddialara Çok Sert Tepki Gösterdi, 'Tam Bir Rezalet'
Kanbolat Görkem Arslan'a Veda! Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı Kanbolat Görkem Arslan'a Veda! Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
ÇOK OKUNANLAR
Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı: 'Gereken Cevabı Verdik, Evlerine Gönderdik' Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı
Zeydan Karalar İçin Yeni Karar Zeydan Karalar İçin Yeni Karar
Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Fiyat Farkı Yüzde 500'e Dayandı! Yaptırmayan Trafiğe Çıkamayacak Araç Sahipleri Dikkat: Fiyat Farkı Yüzde 500'e Dayandı! Yaptırmayan Trafiğe Çıkamayacak
Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Yılın ilk Enflasyon Raporu! Merkez Bankası Başkanı Duyurdu: 2026 Yılı Enflasyon Tahmini Belli Oldu 2026 Yılı Enflasyon Tahmini Belli Oldu