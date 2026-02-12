Icardi, O İddialara Çok Sert Tepki Gösterdi: Tam Bir Rezalet

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Wanda Nara ile yollarını ayırmasının ardından China Suárez ile yeni bir ilişkiye başlayan Mauro Icardi, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminin üst sıralarında yer almayı sürdürüyor. Sosyal medya paylaşımlarında mutlu karelere yer veren yıldız futbolcu, bu kez farklı bir iddiayla konuşulmaya başlandı.

Golcü oyuncu, takım arkadaşı Lucas Torreira’nın 30. yaş günü için düzenlenen kutlamaya katıldı. Eğlenceli anların yaşandığı gece, Arjantin basınında ortaya atılan bir iddia nedeniyle kısa sürede tartışma konusu haline geldi.

ICARDI BİR KADINLA YAKINLAŞTI İDDİASI

Arjantin medyasında yer alan haberlere göre, China Suárez’in yurt dışında olduğu sırada partiye tek başına giden Icardi’nin gecede bir kadınla samimi anlar yaşadığı öne sürüldü. İddialar, sarı saçlı ve siyah ceketli bir erkeğin bir kadınla öpüşürken görüldüğü görüntülere dayandırıldı.

Sosyal medyada yayılan videonun ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı takipçiler, görüntülerdeki kişinin boynunda dövme bulunmadığına dikkat çekerek Mauro Icardi’nin dövmeleriyle bilindiğini vurguladı. Bu ayrıntı, videodaki kişinin Icardi olmadığı yönündeki yorumları artırdı.

CHINA SUAREZ'DEN TEPKİ

Gündem yaratan iddiaların ardından China Suárez de sessiz kalmadı. Ünlü isim, görüntülerdeki kişinin Icardi olmadığını savunan bir paylaşımı kendi hesabında yayımlayarak tartışmalara dolaylı yanıt verdi.

Paylaşımda, Arjantin basınına yönelik sert ifadeler yer aldı: "Arjantin medyasının sürekli yalan söylemesini ve buna inanan insanların olmasını görmek korkunç. Tanrı sana sağduyu / bilgelik versin."

China Suárez, paylaşımın altına ayrıca, "Burada durum böyle. Kontrol etmeye gerek yok, her halükarda birbirlerine benziyorlar" notunu ekledi. Ancak bu yorumu kısa süre içinde kaldırdı.

ICARDI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tartışmaların büyümesi üzerine Mauro Icardi de sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Arjantin basınına tepki gösteren futbolcu, iddiaları kesin bir dille reddetti. Icardi, “Arjantin magazin dünyasına ne oldu böyle? Resmen dibe vuruyorlar ve artık ne uyduracaklarını şaşırdılar! Şu saçmalıklara bakın. Tam bir rezalet” dedi.

Icardi, söz konusu video hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Sözde birinin öpüştüğü o doğum günü videosuna gelince; boynumun tamamen dövmeli olduğunu unutmuşlar ama sırf üç beş izlenme uğruna papağan gibi aynı şeyi tekrarlayıp duruyorlar. Ah, doğru ya! Sizin 'işinizin' bilgilendirmek değil; iftira atmak ve yalan uydurmak olduğunu unutmuşum. Bu meslek size birkaç beden büyük gelir; işini hakkıyla yapan insanlara saygısızlık ediyorsunuz"

AŞK VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasında China Suárez ile ilişkisine de değinen Arjantinli futbolcu, birlikteliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Suárez, “Geçmişime dair hatırlamam gereken hiçbir şey yok. Çünkü şu anki hayatım mükemmel ve hayatımın sonuna kadar birlikte olmak istediğim, sevdiğim kadın yanımda. Ve şunu unutmayın: Ne müstakbel eşim ne de ben, sizin bu şaklabanlıklarınızdan besleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi