Bülent Şakrak Aşka Geldi: Romantik Paylaşımı Gündem Oldu

Oyuncu Bülent Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkilerinin birinci yılını sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Ünlü oyuncunun romantik sözlerle yaptığı ilan-ı aşk kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Son Güncelleme:
Bülent Şakrak Aşka Geldi: Romantik Paylaşımı Gündem Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Bülent Şakrak ile sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun ilişkisi hız kesmeden devam ediyor. Ceyda Düvenci ile yollarını ayırmasının ardından özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şakrak, mutluluğu Duygu Arabacıoğlu ile yakaladı.

Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çeken çift, ilişkilerinin birinci yılını da romantik bir paylaşımla kutladı. Bülent Şakrak, Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekilmiş kareleri paylaşarak duygularını dile getirdi.

Bülent Şakrak Aşka Geldi: Romantik Paylaşımı Gündem Oldu - Resim : 1

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Yıl: Yer yuvarlağının Güneş çevresinde tam bir tur atması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman. Çok seviyorum seni. 1. yıl” ifadelerini kullandı. Şakrak’ın bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Şakrak daha önce de kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlamış, paylaşımında “Gülüşü gülden güzel kıvırcığım… İyi ki doğmuşsun. Seni seviyorum” sözlerine yer vermişti. Çiftin paylaşımları sosyal medyada beğeni toplamaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Diyarbakır’dan Gökyüzüne Uzanan Hikaye: Rezan Yeşilbaş’ın İlk Uzun Metraj Filmi 'Uçan Köfteci' 6 Mart’ta Vizyona Giriyor 'Uçan Köfteci' 6 Mart’ta Vizyona Giriyor
Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner Boşandı Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner Boşandı
ÇOK OKUNANLAR
Fahiş Fiyat Artışına Fren: Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede
ABD-İsrail-İran Savaşı 6. Gününde | İran'a Ait İHA, Nahçivan Havalimanı'na Düştü İran'a Ait İHA, Nahçivan Havalimanı'na Düştü
Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Açıklama: 'Nükleer Silahlar Olduğunda Kötü Şeyler Yaşanır' Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Açıklama
İran'dan Açıklama Geldi: 'Türkiye Topraklarına Füze Atmadık' 'Türkiye Topraklarına Füze Atmadık'
Orta Doğu Gerilimi Turizmi Vurdu: Dubai’de Otel Fiyatları Çakıldı Dubai’de Otel Fiyatları Çakıldı