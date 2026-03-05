Bülent Şakrak Aşka Geldi: Romantik Paylaşımı Gündem Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Bülent Şakrak ile sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun ilişkisi hız kesmeden devam ediyor. Ceyda Düvenci ile yollarını ayırmasının ardından özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şakrak, mutluluğu Duygu Arabacıoğlu ile yakaladı.

Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çeken çift, ilişkilerinin birinci yılını da romantik bir paylaşımla kutladı. Bülent Şakrak, Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekilmiş kareleri paylaşarak duygularını dile getirdi.

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Yıl: Yer yuvarlağının Güneş çevresinde tam bir tur atması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman. Çok seviyorum seni. 1. yıl” ifadelerini kullandı. Şakrak’ın bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Şakrak daha önce de kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlamış, paylaşımında “Gülüşü gülden güzel kıvırcığım… İyi ki doğmuşsun. Seni seviyorum” sözlerine yer vermişti. Çiftin paylaşımları sosyal medyada beğeni toplamaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi