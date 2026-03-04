Diyarbakır’dan Gökyüzüne Uzanan Hikaye: Rezan Yeşilbaş’ın İlk Uzun Metraj Filmi 'Uçan Köfteci' 6 Mart’ta Vizyona Giriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

IFFR’nin “özgün bir konu ve üsluba sahip uzun metrajlı ilk filmleri” bir araya getiren Bright Future

seçkisinde yer alan film, eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar aldı. Oyuncu yönetimi ile de dikkat

çeken film, şu ana dek dört farklı oyuncu ödülü kazandı. Filmin başrol oyuncusu Nazmi Kırık, Kadir

rolü ile önce İstanbul Film Festivali’nden sonra da Adana Film Festivali ve Duhok Film

Festivali’nden En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, Sevgi rolü de Aslı Işık’a Adana Film

Festivali’nde İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü getirmişti.

Çekimleri Diyarbakır’da tamamlanan ve senaryosu gerçek bir karakterden ilham alınarak yazılan

film, seyyar bir sokak köftecisinin “uçma” tutkusunun peşinden gitmesini konu alıyor. Yeşilbaş,

şehrin politik atmosferinin ve muhafazakâr toplumsal yapının kısıtlılıklarına rağmen hayalinin

peşinden giden Köfteci Kadir ve ailesinin bu çatışmadan doğan öyküsünü mizahi bir dille anlatıyor.

Karısı Azize’ye olan sevgi ve bağlılığı hikâyenin duygusal doruk noktasını oluştururken; uçma

hayalini bir şekilde edindiği paramotor ile gerçeğe dönüştürmeye çalışan Kadir, rengârenk

paraşütüyle gökyüzünde salınmaya hazırlanırken üzerine çöken toplumsal karanlığa meydan

okuyor. Filmin başrollerini sevilen oyuncular Nazmi Kırık Selin Yeninci paylaşıyor.

Diyarbakır’da seyyar köftecilik yapan Kadir Arslan’ın gerçek hayattaki uçma tutkusundan

esinlenilerek yazılan filmin çekimlerinin ardından bu filme ilham olan Arslan, 2023 yılında yaşanan

deprem felaketinde ailesiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Film, deprem felaketinde yitirdiklerimizi

bir kez daha hatırlatması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor.

Yönetmen Rezan Yeşilbaş, 2012 yılında Cannes Film Festivali’nde kısa filmiyle Altın Palmiye

ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu nedenle merakla beklenen ilk uzun metraj

filmi, festival gösterimlerinin ardından şimdi Türkiye’de vizyona giriyor. Film, 6 Mart’ta sinemalarda

izleyici ile buluşacak.

