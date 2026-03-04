Diyarbakır’dan Gökyüzüne Uzanan Hikaye: Rezan Yeşilbaş’ın İlk Uzun Metraj Filmi 'Uçan Köfteci' 6 Mart’ta Vizyona Giriyor
Altın Palmiyeli yönetmen Rezan Yeşilbaş’ın ilk uzun metraj filmi Uçan Köfteci, festival yolculuğunun ardından 6 Mart’ta sinemaseverlerle buluşuyor. Türkiye, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı olan ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen film, dünya prömiyerini 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nin (IFFR) Bright Future (Parlak Gelecek) bölümünde gerçekleştirmişti.
IFFR’nin “özgün bir konu ve üsluba sahip uzun metrajlı ilk filmleri” bir araya getiren Bright Future
seçkisinde yer alan film, eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar aldı. Oyuncu yönetimi ile de dikkat
çeken film, şu ana dek dört farklı oyuncu ödülü kazandı. Filmin başrol oyuncusu Nazmi Kırık, Kadir
rolü ile önce İstanbul Film Festivali’nden sonra da Adana Film Festivali ve Duhok Film
Festivali’nden En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, Sevgi rolü de Aslı Işık’a Adana Film
Festivali’nde İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü getirmişti.
Çekimleri Diyarbakır’da tamamlanan ve senaryosu gerçek bir karakterden ilham alınarak yazılan
film, seyyar bir sokak köftecisinin “uçma” tutkusunun peşinden gitmesini konu alıyor. Yeşilbaş,
şehrin politik atmosferinin ve muhafazakâr toplumsal yapının kısıtlılıklarına rağmen hayalinin
peşinden giden Köfteci Kadir ve ailesinin bu çatışmadan doğan öyküsünü mizahi bir dille anlatıyor.
Karısı Azize’ye olan sevgi ve bağlılığı hikâyenin duygusal doruk noktasını oluştururken; uçma
hayalini bir şekilde edindiği paramotor ile gerçeğe dönüştürmeye çalışan Kadir, rengârenk
paraşütüyle gökyüzünde salınmaya hazırlanırken üzerine çöken toplumsal karanlığa meydan
okuyor. Filmin başrollerini sevilen oyuncular Nazmi Kırık Selin Yeninci paylaşıyor.
Diyarbakır’da seyyar köftecilik yapan Kadir Arslan’ın gerçek hayattaki uçma tutkusundan
esinlenilerek yazılan filmin çekimlerinin ardından bu filme ilham olan Arslan, 2023 yılında yaşanan
deprem felaketinde ailesiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Film, deprem felaketinde yitirdiklerimizi
bir kez daha hatırlatması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor.
Yönetmen Rezan Yeşilbaş, 2012 yılında Cannes Film Festivali’nde kısa filmiyle Altın Palmiye
ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu nedenle merakla beklenen ilk uzun metraj
filmi, festival gösterimlerinin ardından şimdi Türkiye’de vizyona giriyor. Film, 6 Mart’ta sinemalarda
izleyici ile buluşacak.
