Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner Boşandı

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy ile iş insanı Pamir Kıraner’in uzun süredir konuşulan evlilik krizi boşanmayla sonuçlandı. Çiftin 12 yıllık evliliklerini sessiz sedasız sonlandırdığı ortaya çıktı.

Son olarak Tabii platformunda yayınlanan “Ayşe” dizisinde Deniz Baysal ile başrolü paylaşan başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy’un özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aksoy’un, 2014 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı Pamir Kıraner ile yollarını ayırdığı öğrenildi. Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları konuşulan çiftin boşanma sürecini gözlerden uzak şekilde tamamladığı belirtildi.

DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Saadet Işıl Aksoy geçtiğimiz yıl evliliğinde sorunlar olduğu yönündeki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü dile getirmişti. Aksoy o dönemde, eşinin her zaman arkadaşı olduğunu belirterek, yaşanan süreci birbirlerini kırmadan ve kızları için en doğru şekilde yürütmeye çalıştıklarını ifade etmişti.

BİR KIZLARI VAR

Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner’in evliliklerinden yaklaşık 6 yaşında Marisa Gülcan adında bir kızları bulunuyor. Evlendikten sonra uzun süre ABD’de yaşayan oyuncu, daha sonra kızının Türkiye’de büyümesini istedikleri için ülkeye döndüklerini açıklamıştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

