CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'a Bıçaklı Saldırı

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan tartışmada CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kaçan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Menderes Oto Sanayi bölgesinde meydana geldi. CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34), bölgede daha önceden tanıdığı belirtilen kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Işık, darbedildi ve bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Işık, Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Işık'ın polise verdiği ilk bilgide, tanıdığı şahıslarla aralarında çıkan tartışma sonucu darbedildiğini ve kesici aletle yaralandığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Yapılan operasyonlar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

