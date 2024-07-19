Bülent Ersoy Ayrılmıştı: Dünya Güzellerim Tatilde Yayından Kaldırıldı Mı?

Show TV ekranlarının sevilen programı Dünya Güzellerim, ekrana yeniden gelmeye başlamasının ardından büyük bir iddia ile gündeme geldi.

Bülent Ersoy yapmış olduğu açıklamayla makyörü Tolga Karataş'ı 'uygunsuz davranışları' sebebiyle işten çıkardığını açıkladı ve daha sonrada programı bıraktığını dile getirdi.

Mynet'in haberine göre, bu durumda programın akıbeti merak edilirken Show TV yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı programın yayından kaldırıldığı iddia edildi. Program, kanalın yayın akışından silindi.