Bülent Ersoy Ayrılmıştı: Dünya Güzellerim Tatilde Yayından Kaldırıldı Mı?

Bülent Ersoy makyörünün uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia ederek 'Dünya Güzellerim Tatilde' programından ayrıldığını duyurmuştu. Programın devam edip etmeyeceği merak edilirken kanal yönetimi ile sorun yaşandığı ve programın kaldırıldığı iddia edildi.

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Bülent Ersoy Ayrılmıştı: Dünya Güzellerim Tatilde Yayından Kaldırıldı Mı?

Show TV ekranlarının sevilen programı Dünya Güzellerim, ekrana yeniden gelmeye başlamasının ardından büyük bir iddia ile gündeme geldi.

Bülent Ersoy yapmış olduğu açıklamayla makyörü Tolga Karataş'ı 'uygunsuz davranışları' sebebiyle işten çıkardığını açıkladı ve daha sonrada programı bıraktığını dile getirdi.

Mynet'in haberine göre, bu durumda programın akıbeti merak edilirken Show TV yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı programın yayından kaldırıldığı iddia edildi. Program, kanalın yayın akışından silindi.

Bülent Ersoy 'Dünya Güzellerim'den Ayrıldı: Bu Mahellevari Yerde KalamamBülent Ersoy 'Dünya Güzellerim'den Ayrıldı: Bu Mahellevari Yerde KalamamMagazin

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