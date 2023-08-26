Buket Aydın hasta yatağından paylaştı: Kem gözlüler sevinin

Gazeteci ve sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede 'buz zehirlenmesi' hastalığı geçirdiğini belirtti. Aydın, Instagram'ın hikayeler kısmından paylaştığı gönderisinde vatandaşlara buz zehirlenmesi vakalarında artış olduğunu ve dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Buket Aydın ayrıca paylaşımına "kem gözlüler sevinin" notunu düştü.

İşte Buket Aydın'ın o paylaşımı:i