Buket Aydın hasta yatağından paylaştı: Kem gözlüler sevinin

Gazeteci ve sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede 'buz zehirlenmesi' yaşadığını söyleyerek herkesi bu konuda dikkatli olmaya davet etti. Aydın paylaşımına ayrıca "kem gözlüler sevinin" notunu düştü.

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Buket Aydın hasta yatağından paylaştı: Kem gözlüler sevinin

Gazeteci ve sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede 'buz zehirlenmesi' hastalığı geçirdiğini belirtti. Aydın, Instagram'ın hikayeler kısmından paylaştığı gönderisinde vatandaşlara buz zehirlenmesi vakalarında artış olduğunu ve dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Buket Aydın ayrıca paylaşımına "kem gözlüler sevinin" notunu düştü.

İşte Buket Aydın'ın o paylaşımı:i

Buket Aydın hasta yatağından paylaştı: Kem gözlüler sevinin - Resim : 1

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