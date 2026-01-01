Boşandıktan Sonra Lüks Villaya Taşındı: Yasemin Ergene’nin Kar Keyfi Olay Oldu

İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Yasemin Ergene, boşanmanın ardından taşındığı lüks villadan paylaştığı kar manzarasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Beykoz’daki evinin aylık kirasının 20 bin dolar olduğu iddia edilen Ergene’nin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıl süren evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Yasemin Ergene, boşanmanın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Taşındığı lüks sitedeki evinden kar manzarasını paylaşan Ergene, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2011 yılında dünyaevine giren Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan çifti, evlilikleri boyunca gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Oyunculuğu bırakıp ailesine odaklanan Ergene, 2012’de Emine’yi, 2013’te ise Ela’yı kucağına almıştı.

Geçtiğimiz eylül ayında yollarını ayıran çift, tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından yıllardır yaşadığı Sarıyer’deki Boğaz manzaralı villadan ayrılan Yasemin Ergene, çocuklarıyla birlikte yeni bir eve taşındı.

AYLIK KİRA BEDELİ GÜNDEM OLDU

Ergene’nin Beykoz’da kiraladığı lüks villanın aylık kirasının 20 bin dolar olduğu iddia edildi. Oyuncu, yeni evinin bahçesinden kar yağışını gösteren bir video paylaşınca takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Kar manzaralı lüks ev paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Ergene’nin yeni hayatı ve tercihi hayranları arasında da merak konusu oldu.

