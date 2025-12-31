Kanal D'nin Fenomen Dizisi Son Anda Yayın Akışından Kaldırıldı

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya bu hafta yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı ve neden yayınlanmadığı merak konusu oldu.

Son Güncelleme:
Kanal D'nin Fenomen Dizisi Son Anda Yayın Akışından Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrollerini paylaştığı, Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, her hafta Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşuyordu. Ancak dizinin yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almayınca seyirciler “Eşref Rüya bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman?” sorularına yanıt aramaya başladı.

BU HAFTA NEDEN YAYINLANMADI?

Eşref Rüya son olarak 27. bölümüyle ekranlara gelmişti. Fenomen dizi bu hafta ise Kanal D yayın akışında görülmedi. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü için yılbaşı arası verildiği açıklandı. Televizyon sektöründe her yıl uygulanan yılbaşı tatili nedeniyle pek çok dizi gibi Eşref Rüya da kısa bir yayın molasına girdi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kanal D'nin Fenomen Dizisi Son Anda Yayın Akışından Kaldırıldı - Resim : 1

Verilen kısa aranın ardından sevilen dizinin Ocak ayının ikinci haftasından itibaren yeni bölümleriyle ekranlara dönmesi bekleniyor. Yeni bölüm tarihi kesinleştiğinde kanalın yayın akışında yer alacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Son bölümde Eşref, oteli Kadir’den geri almak için kurduğu planı başarıyla uygulamış ve bu kez hedefini eski evine çevirmişti. Eşref ile Kadir arasındaki mücadele giderek sertleşirken, yetimler ikiye bölünmüştü. Sadık’ın gözleri önünde hayatını kaybetmesi ise Eşref’in tüm dengelerini altüst etmiş, Kadir’le bir sonraki karşılaşmanın çok daha çetin geçeceğinin sinyalini vermişti

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kanal D
Son Güncelleme:
Uzak Şehir Ekibi Mardin’de Mahsur Kaldı! Ferit Kaya Paris’ten Dalga Geçti Uzak Şehir Ekibi Mardin’de Mahsur Kaldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Galatasaray’ın Efsane İsminden Kötü Haber: Kalbi Durdu, Yoğun Bakımda Galatasaray’ın Efsane İsminden Kötü Haber
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı? Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı?
Uyuşturucu Kullandığını İtiraf Etti, Evdeki Partileri Anlattı: İşte Mehmet Akif Ersoy'un 3 Saatlik 'Etkin Pişmanlık' İfadesi Uyuşturucu Kullandığını İtiraf Etti, Evdeki Partileri Anlattı
Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var
Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi
Pasaport, Ehliyet, IMEI, Yurt Dışına Çıkış Harcı... Hepsi Zamlandı, İşte Yeni Tarife Pasaport, Ehliyet, IMEI, Yurt Dışına Çıkış Harcı... Hepsi Zamlandı, İşte Yeni Tarife