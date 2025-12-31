Kanal D'nin Fenomen Dizisi Son Anda Yayın Akışından Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrollerini paylaştığı, Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, her hafta Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşuyordu. Ancak dizinin yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almayınca seyirciler “Eşref Rüya bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman?” sorularına yanıt aramaya başladı.

BU HAFTA NEDEN YAYINLANMADI?

Eşref Rüya son olarak 27. bölümüyle ekranlara gelmişti. Fenomen dizi bu hafta ise Kanal D yayın akışında görülmedi. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü için yılbaşı arası verildiği açıklandı. Televizyon sektöründe her yıl uygulanan yılbaşı tatili nedeniyle pek çok dizi gibi Eşref Rüya da kısa bir yayın molasına girdi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Verilen kısa aranın ardından sevilen dizinin Ocak ayının ikinci haftasından itibaren yeni bölümleriyle ekranlara dönmesi bekleniyor. Yeni bölüm tarihi kesinleştiğinde kanalın yayın akışında yer alacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Son bölümde Eşref, oteli Kadir’den geri almak için kurduğu planı başarıyla uygulamış ve bu kez hedefini eski evine çevirmişti. Eşref ile Kadir arasındaki mücadele giderek sertleşirken, yetimler ikiye bölünmüştü. Sadık’ın gözleri önünde hayatını kaybetmesi ise Eşref’in tüm dengelerini altüst etmiş, Kadir’le bir sonraki karşılaşmanın çok daha çetin geçeceğinin sinyalini vermişti

Kaynak: Haber Merkezi