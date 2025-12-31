Dizisi Final Yapmıştı! Ünlü Oyuncu Demet Evgar Yeni Sektöre Atılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Show TV'de 3 sezondur yayınlanan 'Bahar' dizisi, geçen gün final yaparak ekranlara veda etti.

Dizisinin finali sonrası geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen dizinin başrol oyuncusu Evgar, yeni bir sektöre girişi yapacağını duyurdu.

Evgar, 'Bahar'ın reytingden dolayı mı bittiğini soran muhabire "Reytingten dolayı bitseydi, bizim son reytingimiz de devam eden bir reytingdi ama her şeyi tadında bırakmak lazım. Yeterli. Biraz özletelim, sıkmayalım. Şu anda zaten biriken filmler var, albüm var, yeni oyun var..." şeklinde yanıt verdi.

Evgar bir albüm çıkaracağını, en az 10 şarkı olacağının müjdesini verdi. Albümün eski şarkılardan değil, kendisine ait olan şarkılardan oluşacağını açıkladı.

