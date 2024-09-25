Birsen Altuntaş Ateş Püskürdü! NOW TV'nin Partisine Davet Edilenler Kim?

Magazin gündemini tutan deneyimli gazeteci Birsen Altuntaş, NOW TV'nin bu akşam bir parti düzenleneceğini duyurdu. Altuntaş, "Mesleğinde tutunamayıp evinde oturup sosyal medya hesabı açıp oyunculara, senaristlere, yönetmenlere yanaşıp övgüler dizip kendilerini bu gecelere davet ettirip sonra da bunun havasını atanlar var" diye tepki gösterdi.

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Birsen Altuntaş Ateş Püskürdü! NOW TV'nin Partisine Davet Edilenler Kim?

Türkiye'nin en önemli magazin habercilerinden Birsen Altuntaş, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda içini döktü. Eski adıyla Fox, yeni adıyla NOW TV'nin bu akşam bir partisi olduğunu söyleyen deneyimli gazeteci Altuntaş, bu etkinliğe davet edilenler üzerinden ateş püskürdü.

Altuntaş şu ifadeleri kullandı:

"Akşam NOW'ın partisi var. Mesleğinde tutunamayıp evinde oturup sosyal medya hesabı açıp oyunculara, senaristlere, yönetmenlere yanaşıp övgüler dizip kendilerini bu gecelere davet ettirip sonra da bunun havasını atanlar var. Gazeteciymiş süsüyle yapılanlara bakın. Fanlar takip etsin de nasıl oluyorsa olsun."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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