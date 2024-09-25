Orhan Gencebay Neden Oğlunun Düğününe Katılmadı?

Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay evlendi fakat düğününe babasını çağırmadığı ortaya çıktı. Sevim Emre konuya ilişkin "Nikahtan haberimiz yoktu" açıklaması yaptı.

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Orhan Gencebay Neden Oğlunun Düğününe Katılmadı?

Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, sevgilisi Berna Arduç ile evlendi. Altan Gencebay, yakın dostlarının katıldığı düğünden çok sayıda kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Gencebay, eşiyle yer aldığı fotoğraflarını; "Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, saygıyla ve sevgiyle nasip olan kısmetimizle, her şeyin hayırlısı ve kolayıyla nice güzel günleri yaşamak dileğiyle sevgilim" notuyla paylaştı.

Orhan Gencebay Neden Oğlunun Düğününe Katılmadı? - Resim : 1

Habertürk’ün haberine göre, nikâha Orhan Gencebay'ın katılmadığı öğrenildi. Sevim Emre; konuyla ilgili olarak; "Orhan bey ile nikâhtan haberimiz yoktu. Sade bir törenle evlenmişler" açıklamasını yaptı.

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