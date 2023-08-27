Bir döneme damga vurmuştu: Maymun Çarli şimdi ne yapıyor?

Bir dönemin efsane dizilerinden Çarli, izleyicilere eğlence dolu dakikalar yaşatıyordu. Dizide evcil maymun Çarli'nin maceraları anlatılıyordu.

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Bir döneme damga vurmuştu: Maymun Çarli şimdi ne yapıyor?

90'lı yıllarda evcil maymun Çarli'nin maceralarını anlatan dizi, yoğun ilgi görüyordu. Yapımın o dönem reytinglerde Sibel Can'ı geçmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Aradan geçen yıllardan sonra maymun Çarli'nin ne yaptığı merak konusu oldu.

'BAŞKA MAYMUNLARLA EMEKLİLİĞİN TADINI ÇIKARIYOR'

Dizi bittikten sonra Çarli, İngiltere'nin güneybatısında Dorset'te hayvanlar için kurulan bir rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Mynet'te yer alan haberde Çarli'nin orada başka maymunlarla emekliliğin tadını çıkardığı ifade ediliyor.

Bir döneme damga vurmuştu: Maymun Çarli şimdi ne yapıyor? - Resim : 1

Yeni ikameti Monkey World'ün sitesinde ise Çarli hakkında şu bilgi yer alıyor:

Çarli (Charlie olarak telaffuz ediliyor) 20/11/93 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan bir erkek şempanze, 24/05/02 tarihinde Monkey World'e getirildi. Eğlence endüstrisi için kullanılan şempanze uzun yıllar tutsak hayatı yaşadı. Bir televizyon oyuncusu olarak kullanılan Çarli, doğumda annesinden alındı. 1998'den bu yana Çarli, Türkiye'de televizyon dizisi yapıyor. Son sahipleri, ihtiyaç duyduğu şeyin kendi tür arkadaşlığı olduğunu fark etti ve Monkey World'den ona emeklilik evi ve kendi türünde bir aile vermesini istedi.

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