Melisa Döngel'in göz altına sürdüğü krem şaşkına çevirdi

Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, göz altları şiş uyandığında gözünün altına basur kremi sürdüğünü açıkladı.

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Melisa Döngel'in göz altına sürdüğü krem şaşkına çevirdi

'Kirli Sepeti' dizisinde rol alan oyuncu Melisa Döngel, sette makyaj yapmadan önce bir paylaşım yaptı. Döngel, göz altındaki şişliği indirmek için basur kremi kullandığını anlattı ve ardından eczanelerden alınabilecek kremi paylaştı.

Döngel paylaşımında, "Size çok güzel bir bilgiyle geleceğim. Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. Anında, 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi…" ifadelerini kullandı.

Melisa Döngel'in göz altına sürdüğü krem şaşkına çevirdi - Resim : 1

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