Bebeğinin Ölümüyle Yıkılan Ege Kökenli’den Günler Sonra İlk Paylaşım! Acısını Tarif Etti, Yürekleri Yaktı

Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları, Asla Vazgeçmem ve Kefaret gibi yapımlarda canlandırdığı rollerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ege Kökenli, kısa süre önce 22. haftalık bebeğini kaybetmişti.

'BU BEKLENMEDİK BİR ACI'

Beklenmeyen bir komplikasyon sonucu bebeğini kaybettiğini açıklayan ünlü oyuncu “Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık” açıklamasını yapmıştı.

BEBEĞİNİ ANİ ŞEKİLDE KAYBETMİŞTİ

Ege Kökenli, kahreden haberden haftalar sonra acısını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Ege Kökenli “Acı geçmiyor. Ama zamanla kabuk tutuyor. Kalbinizin bir köşesinde sessizce yaşamaya devam ediyor. Ama hayat da kendi bildiği gibi akmaya… Güneş yeniden doğup, batıyor” dedi.

'ACI GEÇMİYOR'

Sahilde yürürken bir video paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu düştü: Acı geçmiyor. Ama zamanla kabuk tutuyor. Kalbinizin bir köşesinde sessizce yaşamaya devam ediyor. Ama hayat da kendi bildiği gibi akmaya… Güneş yeniden doğup, batıyor. Dalgalar sahile vurmaya devam ediyor. Ve insan, o acıyla birlikte yaşamayı öğreniyor. Kimi zaman sessizce… kimi zaman direnerek. Ama hep bir şekilde, yürümeye devam ediyor.

'BANA MERHEM OLAN GÜÇLÜ KADINLAR'

Kalbimde taşıdığım her şeyle, ben de kendi yoluma devam ediyorum. Yanımda olan, yazan, düşünen ve her şeyden önemlisi tüm acısına rağmen benim acıma ortak olup bana merhem olan güçlü kadınlar.. Hepinize tüm kalbimle sarılıyorum. Bana, biz kadınların ne kadar güçlü ve mucizevi olduğunu tekrar hatırlattınız. Benimle benzer acıdan geçen tüm muhteşem kadınlar bende bilmenizi isterim ki asla ama asla tek değilsiniz, suçlu ya da eksik hiç değilsiniz. Her şeyiyle kalbini güzelliklere açan harika varlıklarız ve karanlıktan sonra doğacak güneşi hep beraber selamlayacağız.