Başörtüsü Detayı Olay Oldu! Ece Erken’in Paylaşımı Gündem Yarattı

Televizyon dünyasının tanınan yüzlerinden Ece Erken, bu kez açıklamalarıyla değil, program öncesi paylaştığı görüntüyle gündeme geldi. Canlı yayına hazırlık anlarında kaydedilen kareler, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programının çekimleri sırasında başörtüsü taktığı görülen Erken’in paylaşımı, takipçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

Program öncesine ait olduğu belirtilen anlar, magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, Erken’in paylaşımı farklı görüşleri de beraberinde getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi