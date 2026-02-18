Başörtüsü Detayı Olay Oldu! Ece Erken’in Paylaşımı Gündem Yarattı

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gel Konuşalım programı öncesinde kaydedilen görüntülerde başörtüsü taktığı görülen Ece Erken, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Başörtüsü Detayı Olay Oldu! Ece Erken’in Paylaşımı Gündem Yarattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Televizyon dünyasının tanınan yüzlerinden Ece Erken, bu kez açıklamalarıyla değil, program öncesi paylaştığı görüntüyle gündeme geldi. Canlı yayına hazırlık anlarında kaydedilen kareler, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programının çekimleri sırasında başörtüsü taktığı görülen Erken’in paylaşımı, takipçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

Başörtüsü Detayı Olay Oldu! Ece Erken’in Paylaşımı Gündem Yarattı - Resim : 1

Program öncesine ait olduğu belirtilen anlar, magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, Erken’in paylaşımı farklı görüşleri de beraberinde getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ece Erken
Sevilen Dizinin Başrol Oyuncusu Gözaltına Alındı Set Durdu Sette Kaos Çıktı Çekimler Durdu
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Melek Baykal'dan Yıllar Sonra Gelen Akasya Durağı İtirafı Yıllar Sonra Akasya Durağı İtirafı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü
3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te 3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te
Bakanlık Affetmedi: 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar! 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar!
Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı
İstanbul'da Kar Yağışı Başladı İstanbul'da Kar Yağışı Başladı