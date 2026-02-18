Sevilen Dizinin Başrol Oyuncusu Gözaltına Alındı Set Durdu

Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun gözaltına alınması, Ayvalık’taki çekim programını aksattı. Belirsizlik nedeniyle set çalışmaları durduruldu, ekip İstanbul’a dönüş kararı aldı.

TRT1’de yayınlanması planlanan Motto Yapım imzalı Cennetin Çocukları dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, Ayvalık’taki çekimler devam ederken gözaltına alındı. Yaşanan süreç, set ekibinin çalışma düzenini doğrudan etkiledi.

OPERASYON GECE SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre Hacıoğlu, 17 Şubat Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece saat 03.00 sıralarında Ayvalık’taki evinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi nedeniyle oyuncunun aynı gün İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi.

SET PROGRAMI DEĞİŞTİRİLDİ

Gözaltı kararının ardından yapım ekibi, ilk etapta oyuncunun yer almadığı sahnelerin çekimine yöneldi. Ancak sürece ilişkin netlik sağlanamaması üzerine çekimlere ara verildi. Ayvalık’ta beklemek yerine İstanbul’a dönme kararı alan ekip, planlanan çalışma takvimini askıya aldı.

DİZİNİN AKIBETİ TEST SONUÇLARINA BAĞLI

Yaklaşık iki haftalık stok bölümü bulunduğu belirtilen dizinin yayın ve prodüksiyon sürecinin, Hacıoğlu’yla ilgili adli gelişmelere göre şekilleneceği ifade ediliyor. Yapım tarafının, oyuncunun ifadesi ve test sonuçlarının ardından yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Gerekmesi halinde senaryoda revizyona gidilebileceği de konuşulan ihtimaller arasında yer alıyor.

Öte yandan dizinin diğer başrolü Özgü Kaya'nın sevgilisi Murat Dalkılıç da aynı operasyonda gözaltına alındı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÇOK OKUNANLAR
