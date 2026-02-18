Melek Baykal'dan Yıllar Sonra Gelen Akasya Durağı İtirafı

Akasya Durağı’nın yeniden konuşulmaya başlandığı günlerde, dizide “Melahat” karakteriyle hafızalara kazınan Melek Baykal’ın yıllar sonra yaptığı açıklama dikkat çekti.

Melek Baykal'dan Yıllar Sonra Gelen Akasya Durağı İtirafı
Bir dönemin sevilen komedi yapımlarından Akasya Durağı ile geniş kitlelerin beğenisini kazanan Melek Baykal, aradan geçen yılların ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Dizinin yeniden çekileceğine dair söylentilerin gündemde olduğu sırada yöneltilen soruları yanıtlayan Baykal’ın sözleri şaşkınlık yarattı.

ÇOK KONUŞULACAK BİR İTİRAF GELDİ

‘Melahat Güneş’ karakterine hayat veren oyuncu, 2.Sayfa’da yer alan habere göre, "Akasya Durağı çok sevdiğim bir iş değildi çok açık söyleyeyim. Çok kısa çalıştım ben orada sonra Türker Bey'den affımı istemiştim. Kısa bir dönem çalışmıştım” ifadelerini kullandı.

YENİDEN ÇEKİLECEK Mİ?

Öte yandan dizinin eski kadrosuyla yeniden çekileceği ve Zeki Alasya’nın canlandırdığı Nuri Baba rolü için Erdal Özyağcılar, Şener Şen, Halil Ergün ve Metin Akpınar’la görüşmeler yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

