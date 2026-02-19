Bahar Şahin Başörtülü Pozunu Paylaştı, Sosyal Medya Karıştı

Başörtülü fotoğrafını paylaşarak Ramazan ayına dair kişisel deneyimini anlatan Bahar Şahin, sosyal medyada tartışma yarattı. Oyuncunun “30 gün oruç” sözleri kısa sürede çok sayıda yorum ve eleştiri aldı.

Bahar Şahin Başörtülü Pozunu Paylaştı, Sosyal Medya Karıştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde “Aynı Yağmur Altında” dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Başörtülü bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, Ramazan ayına ilişkin samimi bir not ekledi.

Şahin paylaşımında, bugüne kadar hiç 30 gün boyunca oruç tutamadığını belirterek anneannesinden öğrendiği bir alışkanlığı anlattı. Oyuncu, “Başında, ortasında ve sonunda tut” sözlerinin kendisi için adeta bir kurala dönüştüğünü ifade etti. Her yıl bu hedefe biraz daha yaklaştığını dile getiren Şahin, bir gün Ramazan’ın tamamında oruç tutacağına inandığını söyledi.

Bahar Şahin Başörtülü Pozunu Paylaştı, Sosyal Medya Karıştı - Resim : 1

Kısa sürede geniş yankı uyandıran paylaşım, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar oyuncunun sözlerini eleştirirken, bazı takipçileri ise Şahin’in açıklamalarını doğal ve samimi buldu. Oyuncunun paylaşımı, Ramazan ayı vesilesiyle platformlarda en çok konuşulan içerikler arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bahar Şahin
Başörtüsü Detayı Olay Oldu! Ece Erken’in Paylaşımı Gündem Yarattı Ece Erken’in Başörtülü Hali Sosyal Medyada Olay Oldu
Sevilen Dizinin Başrol Oyuncusu Gözaltına Alındı Set Durdu Sette Kaos Çıktı Çekimler Durdu
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Suç Örgütlerine Bilgi Sızdıranlara Operasyon: 9'u Polis, 17 Kişiye Gözaltı Kararı Suç Örgütlerine Bilgi Sızdıranlara Operasyon
Epstein Operasyonu Büyüyor: Prens Andrew Gözaltına Alındı İngiltere'de Epstein Operasyonu Büyüyor
Fırtınada Atatürk Büstüne Siper Oldular: Öğrencilerden Yürek Isıtan Görüntüler Fırtınada Atatürk Büstüne Siper Oldular: Öğrencilerden Yürek Isıtan Görüntüler
Bakan Akın Gürlek'ten Peş Peşe Önemli Açıklamalar: Sosyal Medyada Yeni Dönem Başlıyor Bakan Akın Gürlek'ten Peş Peşe Önemli Açıklamalar: Sosyal Medyada Yeni Dönem Başlıyor
Basına Sızdı... Epstein’ın Güvenliğini İsrail Sağlıyormuş! Basına Sızdı... Epstein’ın Güvenliğini İsrail Sağlıyormuş!