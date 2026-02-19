Bahar Şahin Başörtülü Pozunu Paylaştı, Sosyal Medya Karıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde “Aynı Yağmur Altında” dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Başörtülü bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, Ramazan ayına ilişkin samimi bir not ekledi.

Şahin paylaşımında, bugüne kadar hiç 30 gün boyunca oruç tutamadığını belirterek anneannesinden öğrendiği bir alışkanlığı anlattı. Oyuncu, “Başında, ortasında ve sonunda tut” sözlerinin kendisi için adeta bir kurala dönüştüğünü ifade etti. Her yıl bu hedefe biraz daha yaklaştığını dile getiren Şahin, bir gün Ramazan’ın tamamında oruç tutacağına inandığını söyledi.

Kısa sürede geniş yankı uyandıran paylaşım, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar oyuncunun sözlerini eleştirirken, bazı takipçileri ise Şahin’in açıklamalarını doğal ve samimi buldu. Oyuncunun paylaşımı, Ramazan ayı vesilesiyle platformlarda en çok konuşulan içerikler arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi