Aşk-ı Memnu filminden ilk kare: Yeni Behlül ve Adnan Bey yan yana

Bihter adıyla filmi yapılacak olan Aşk-ı Memnu'nun yeni Adnan Bey'i Osman Sonant ile yeni Behlül'ü Boran Kuzum bir araya geldi. İkilinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Aşk-ı Memnu filminden ilk kare: Yeni Behlül ve Adnan Bey yan yana

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Günümüzde bile tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen dizi "Bihter" adıyla film olacak. Filmin 2 başrolünden yan yana ilk fotoğraf geldi.

YENİ ADNAN VE BEHLÜL'DEN İLK POZ

Merakla beklenen Bihter filminde Adnan Bey'i oynayacak olan Osman Sonant ile yeni Bihter'i Boran Kuzum bir araya geldi. Yan yana poz veren ikilinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Aşk-ı Memnu filminden ilk kare: Yeni Behlül ve Adnan Bey yan yana - Resim : 1

"ADNAN, BEHLÜL'DEN DAHA YAKIŞIKLI"

Filmde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah, Behlül'ü Boran Kuzum, Nihal'i Helin Kandemir, Firdevs Hanım'ı Hande Ataizi, Peyker'i Nezaket Erden, Beşir'i Lorin Merhart, Matmazel'i ise Ebru Özkan oynayacak. Öte yandan Bihter'in yeni Adnan'ı ve Behlül'ü sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti. Adnan Bey'i oynayacak olan Osman Sonant'ı Bühlül'ü oynayacak Boran Kuzum'dan daha yakışıklı bulan sosyal medya kullanıcıları "Adnan daha yakışıklı, Behlül'e bakmam" yorumları yapmaya başladı.

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