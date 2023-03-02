Hazal Kaya, uyardı: Ciddiye almayın!
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Ali Atay'ın Twitter hesabının çalındığını duyurdu. Kaya, "Bir paylaşım yapılırsa ciddiye almayın" ifadelerini kullandı.
Hazal Kaya, sosyal medya hesabından eşi Ali Atay'ın Twitter hesabının çalındığına ilişkin uyarı yayımladı.
Paylaşımında Kaya, "Ali'nin kullanmadığı Twitter hesabı çalındı. Bir paylaşım yapılırsa ciddiye almayın" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ BEBEKLERİNE KAVUŞMUŞLARDI
Uzun süredir birlikte olduğu Ali Atay ile üç yıl önce nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Çift, Leyla adını verdikleri ikinci bebeklerine geçtiğimiz hafta kavuşmuştu.
Kaynak: Gerçek Gündem