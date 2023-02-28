Oyuncu Helin Kandemir'in acı günü

Son olarak Netflix yapımı Özel Ders adlı filmde Bensu Soral ile birlikte rol alan genç oyuncu Helin Kandemir, babasını kaybetti. Kandemir, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Oyuncu Helin Kandemir'in acı günü

Son olarak Netflix'te yayınlanan Özel Ders adlı filmde Azra karakterine hayat veren genç oyuncu Helin Kandemir, bir süredir hastalıkla mücadele eden babasını kaybetti.

Helin Kandemir acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kandemir, “Babamın cenazesi yarın öğlen namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Doğduğun Ev Kaderindir, Hakan: Muhafız, Kağıt Ev, Duy Beni gibi dizilerde rol alan Helin Kandemir’in babası Murat Kandemir bir süredir lösemi tedavisi görüyordu.

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