Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ boşandı
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Aslantuğ ve Onan çifti duruşmaya el ele geldi.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan bugün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma sonucunda bitti. Ünlü çiftin 27 yıllık evliliği biterken iki oyuncu adliyeye el ele geldi.
Adliyeye gelen çifte gazetecilerin boşanma davanıza el ele geldiniz sorusu üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" dedi.
Duruşma sonrasında psikolojik şiddet iddialarının sorulması üzerine Mehmet Aslantuğ "Aşk olsun" şeklinde cevap verdi.
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