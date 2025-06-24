Amber Heard Oyunculuğa Geri Döndü: Yeni Projesi Belli Oldu

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Hollywood yıldızı Johnny Depp'ten karşılıklı şiddet iddialarıyla boşanan ve tüm dünyanın izlediği bir karalama davasında da eski eşiyle tekrar karşı karşıya gelen oyuncu Amber Heard, veda ettiği oyunculuğa geri dönme kararı aldı. Özellikle Aquaman filmiyle tanınan Heard, Jeremy O. Harris’in yazdığı Spirit of the People adlı tiyatro oyununda Brandon Flynn ve Lío Mehiel ile sahneye çıkacak.

ABD'li oyuncu, 17 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Williamstown Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek oyunla ilgili bir sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta "Tiyatro dönemindeyim" notunu düştü.

ÇOCUKLARIYLA İSPANYA'YA YERLEŞMİŞTİ

Hollywood'dan uzaklaştıktan sonra İspanya’ya taşınan Heard, taşıyıcı anne yoluyla sahip olduğu dört yaşındaki kızı Oonagh Paige'in ardından bir de ikiz çocuk sahibi olduğunu kısa süre önce açıklamıştı. Heard, Agnes adında bir kız ve Ocean adında bir oğlunun dünyaya geldiğini söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi