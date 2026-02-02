Ablası Nihal Candan'ın Ölümüne Dayanamadı! Bahar Candan İntihara Teşebbüs Etti

Yakalandığı anoreksiya nervoza sebebiyle hayatını kaybeden fenomen Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan intihara teşebbüs etti. "Ablamın yanına gitmek istiyorum" mesajını yayınlayan Bahar Candan, kaldığı evde bilinci kapalı olarak sağlık ekipleri tarafından bulundu.

Bir dönem televizyon programları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Candan kardeşler, bu kez yaşanan üzücü olayla gündeme geldi. Uzun süredir Anoreksiya Nervoza ile mücadele eden Nihal Candan, 20 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Genç yaşta gelen bu kayıp, ailesini ve özellikle kardeşi Bahar Candan’ı derinden etkiledi.

ANNEYE ATILAN MESAJ ENDİŞE YARATTI

Ablasının vefatının ardından psikolojik olarak zorlandığı öğrenilen Bahar Candan, önceki gece annesi Umut Candan’a gönderdiği mesajla endişeye neden oldu. “Ablamın yanına gitmek istiyorum” ifadelerinin yer aldığı mesajın ardından, genç ismin çok sayıda ilaç aldığı iddia edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Durumu fark eden annenin ihbarı üzerine sağlık ekipleri Bahar Candan’ın yaşadığı rezidansa sevk edildi. Ekipler, genç ismi bilinci kapalı halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Candan, hızla Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastanede yapılan müdahalenin ardından Bahar Candan’ın hayata döndürüldüğü ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sağlık durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yapılmazken, ailesinin hastanedeki bekleyişinin devam ettiği belirtildi.

"KEŞKE BENİ KURTARMASALARDI"

Yaşadığı olay sonrası konuşan Bahar Candan, hem ablasının kaybının hem de sosyal medyada maruz kaldığı yorumların kendisini derinden yaraladığını dile getirdi. Candan, "İnsanlar çok acımasız. Gülünce güldü diyorlar, ağlayınca şov yaptı diyorlar. Dayanamıyorum bu kadar acımasızlığa. Ablamı bu acımasızlık, zalimlik öldürdü. Şimdi beni öldürmeye çalışıyorlar. Keşke beni kurtarmasalardı" sözleriyle yaşadığı psikolojik baskıyı anlattı.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ BASKIYI ARTIRDI

Nihal Candan’ın vefatının ardından Bahar Candan’ın sosyal medya paylaşımları da sık sık gündeme gelmişti. Ablasının siyah-beyaz fotoğraflarıyla yaptığı paylaşımlar ve özellikle TikTok’ta yayınladığı bazı videolar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüş; destek mesajlarının yanı sıra sert eleştiriler de gelmişti.

