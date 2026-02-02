Zeybekten Saniyeler Sonra Felaket! Belediye Başkanı Ölümden Döndü
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen bir etkinlik sırasında şiddetli fırtına sahneyi ve dev ekranı devirdi. Sahnede zeybek oynayan Belediye Başkanı Uğur Doğanca ile davetliler saniyelerle kurtuldu.
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen program çerçevesinde sahneye davet edilen Kuyucak Belediye Başkanı zeybek oynadı. Başkan Doğanca sahneden indiği sırada aniden bastıran fırtına sahne kurulumunu vurdu.
DEV EKRAN DEVRİLDİ
Doğanca’nın saniyeler önce üzerinde bulunduğu alanın arkasındaki dev LED ekran büyük bir gürültüyle sahneye devrildi. Başkanın sahneyi terk etmesiyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönülürken, yürekler ağza geldi.
Ucuz atlatılan kaza amatör kameraya böyle yansıdı.
Kaynak: İHA
