Ara Tatil Bitti, İstanbul Trafiği Kilitlendi

İstanbul’da yarıyıl tatilinin sona ermesi ve okulların yeniden açılmasıyla birlikte haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu belirgin şekilde arttı. Sabah erken saatlerde etkili olan yağış da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde, tatilin bitmesiyle artan araç sayısı ve yağmurun etkisiyle trafik akışı birçok noktada ağır ilerliyor. Sürücüler özellikle ana arterlerde zaman zaman durma noktasına gelen yoğunlukla karşılaşıyor.

ANADOLU YAKASI’NDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Tuzla’dan başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar uzanıyor. TEM Otoyolu’nda ise Sancaktepe’den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Ataşehir’den itibaren yoğunluk görülürken, Şile Otoyolu’nda Altunizade ile Ümraniye arasında trafik ağır seyrediyor. Sahil yolları, TEM bağlantı yolları ve bazı ana arterlerde de benzer manzaralar yaşanıyor.

AVRUPA YAKASI’NDA KRİTİK NOKTALARDA YOĞUNLUK

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda Haliç ile Bahçelievler arasında, Avcılar ile Küçükçekmece hattında trafik yavaşladı. Yenibosna mevkiinde Mecidiyeköy yönünde de yoğunluk dikkat çekiyor.

TEM Otoyolu’nda ise Gaziosmanpaşa’dan Esenyurt gişelerine kadar araçlar düşük hızla ilerliyor.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK VAR

Artan yolcu sayısı nedeniyle toplu taşıma araçları ve duraklarda da kalabalık yaşanıyor. Özellikle Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde, metrobüs duraklarında ve diğer toplu taşıma hatlarında yoğunluk gözlemleniyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74’E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulamasının verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyesine çıktı. Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 69 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 81’e kadar ulaştı.

Kaynak: AA-DHA