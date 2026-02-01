Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılmıştı: Fenomen Merve Taşkın Sessizliğini Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucuya yönelik soruşturma devam ediyor.

Sosyal medyada paylaştığı içerikler sebebiyle hakkında birçok dosya açılan ve kısa süre önce Türkiye’den ayrıldığını açıklayan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından yurt dışından bir açıklamada bulundu.

'BEN SUÇLU DEĞİLİM'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merve Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Ne kadar inanır inanmazsınız bilmiyorum ama ben suçlu değilim. Ülkeme geri dönsem de gerçek bir adalet sistemi varsa hala eğer ifademi alıp yine serbest bırakmaları gerekiyor çünkü suçum yok. Yani bir problem yok."

"Ben sadece Türkiye'de yoruldum. Sürekli suçsuz yere düzenli olarak ifade vermek yorucu. Yıllardır zaten ifademi alıp serbest bırakıyorlar. Yıllardır zaten düzenli olarak mahkemelerim oluyor. Hala daha var. Bitmedi ve bitmiyor."

Ama siz bilip bilmeden taslamayı, atıp tutmayı sevdiğiniz için söylediklerim de boşuna biliyorum.. Ne diyebilirim ki... Tek isteğiniz benim mutlu olmamam ve hapse girmem."

"Kendiniz mutlu olmadığınız için mutlu olmaya çalışan insanların da hayatlarını karartmak istiyorsunuz. Allah her şeyi biliyor ve görüyor. Allah'a güveniyorum başka diyebileceğim bir şey yok."

ADI UYUŞTURUCU PARTİLERİNDE GEÇİYORDU

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde savcılığa ifade veren barmen Atilla Aydın, organize edilen uyuşturucu partilerinde Merve Taşkın’ın da yer aldığını öne sürdü. Öte yandan firari şüpheli Kasım Garipoğlu’nun şoförünün verdiği ifadede de Merve Taşkın’ın isminin geçtiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi