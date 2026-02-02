Mahallede Başladı, İlçe Merkezi Karıştı... Savaş Alanı Gibi! Komandolar Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Mil Dalca Mahallesi’nde bir önceki akşam meydana gelen olayda, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki grup, yolda karşılaşınca kavgaya tutuştu. Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı kavgada 7 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

BU SEFER İLÇE MERKEZİ KARIŞTI

Husumetli grup bugün Akçakale ilçe merkezi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda karşılaşınca aralarında yeniden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar, sokak ortasında birbirlerine taş ve sopalarla saldırıp, tekme tokat kavga etti.

KOMANDOLAR SEVK EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yetersiz kalınca jandarma komando birliklerinden destek istendi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, çıkan olaylarda 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA