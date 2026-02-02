Mahallede Başladı, İlçe Merkezi Karıştı... Savaş Alanı Gibi! Komandolar Sevk Edildi

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kırsalda kavga eden iki grup, bir sonraki gün ilçe merkezinde karşılaşınca taş ve sopalarla birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yetersiz kalınca jandarma komando birliklerinden destek istendi. İki olayda toplam 11 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Mahallede Başladı, İlçe Merkezi Karıştı... Savaş Alanı Gibi! Komandolar Sevk Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Mil Dalca Mahallesi’nde bir önceki akşam meydana gelen olayda, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki grup, yolda karşılaşınca kavgaya tutuştu. Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı kavgada 7 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

BU SEFER İLÇE MERKEZİ KARIŞTI

Husumetli grup bugün Akçakale ilçe merkezi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda karşılaşınca aralarında yeniden tartışma çıktı.

Mahallede Başladı, İlçe Merkezi Karıştı... Savaş Alanı Gibi! Komandolar Sevk Edildi - Resim : 1

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar, sokak ortasında birbirlerine taş ve sopalarla saldırıp, tekme tokat kavga etti.

Mahallede Başladı, İlçe Merkezi Karıştı... Savaş Alanı Gibi! Komandolar Sevk Edildi - Resim : 2

KOMANDOLAR SEVK EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yetersiz kalınca jandarma komando birliklerinden destek istendi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, çıkan olaylarda 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mahallede Başladı, İlçe Merkezi Karıştı... Savaş Alanı Gibi! Komandolar Sevk Edildi - Resim : 3

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Şanlıurfa Kavga
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ABD Basını Yazdı, Beyaz Saray Doğruladı: İran ve ABD Görüşmesi İçin Türkiye Formülü ABD Basını Yazdı, Beyaz Saray Doğruladı: İran ve ABD Görüşmesi İçin Türkiye Formülü
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Dünyası Bu Keşfi Konuşuyor: Dünya’ya Benzeyen Gezegen Bilim Dünyası Bu Keşfi Konuşuyor: Dünya’ya Benzeyen Gezegen
Altında Sert Düşüş! Fiyatlar Haftaya Kayıpla Başladı Altında Sert Düşüş! Fiyatlar Haftaya Kayıpla Başladı
Zeybekten Saniyeler Sonra Felaket! Belediye Başkanı Ölümden Döndü Zeybekten Saniyeler Sonra Felaket!
Sessiz İlerliyor, Kalp ve Böbreği Çökertiyor: Çok Hızlı Yayılıp Anında Öldürüyor Sessiz İlerliyor, Kalp ve Böbreği Çökertiyor: Çok Hızlı Yayılıp Anında Öldürüyor
Maaşlarda Ek Kesinti Planı: SGK Uzmanı İsa Karakaş Uyardı! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek Maaşlarda Ek Kesinti Planı: SGK Uzmanı İsa Karakaş Uyardı! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek