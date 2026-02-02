Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın

Başakşehir'de bulunan İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, etraftaki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul Başakşehir'de bulunan Sanayi sitesi 5. Sokak'ta, içerisinde 3 oto tamirhanesi bulunan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, çevreye yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın - Resim : 1

GİRİŞLER DURDURULDU

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin daha etkili çalışabilmesi için sanayi sitesine girişler bir süre kapatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, etraftaki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, oto tamirhanesi olarak kullanılan dükkanlarda büyük çaplı hasara neden oldu.

Kaynak: AA-DHA

