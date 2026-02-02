ABD Basını Yazdı, Beyaz Saray Doğruladı: İran ve ABD Görüşmesi İçin Türkiye Formülü

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, Türkiye, Mısır ve Katar’ın arabuluculuk girişimleri hız kazandı. ABD basını, iki ülke heyetlerinin bu hafta Ankara’da bir araya gelebileceğini yazdı. Beyaz Saray iddiaları doğrularken, Trump’ın askeri seçenek yerine diplomasiye açık olduğu belirtildi. Tahran’dan da nükleer anlaşma vurgusu geldi.

İran ile ABD arasında tansiyon düşmezken, Mısır, Katar ve Türkiye iki ülke arasında diplomatik kanalları açık tutmaya yönelik temaslarını sürdürüyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde, bu üç ülkenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme organize etmek için bu hafta Ankara’da yoğun mesai yürüttüğü öne sürüldü. Aynı haberlerde, İran ve ABD heyetlerinin Türkiye’de bir araya gelmesinin ihtimal dahilinde olduğu iddia edildi.

BEYAZ SARAY’DAN DOLAYLI DOĞRULAMA

Amerikan Axios haber sitesinin aktardığına göre, söz konusu iddia daha sonra Beyaz Saray kaynakları tarafından da teyit edildi. İsmi açıklanmayan bir yetkilinin açıklamalarına yer verilen haberde, görüşme sürecinin aktif şekilde devam ettiği ifade edildi.

‘İŞLEM İLERLİYOR’

Axios’a konuşan yetkili, sürece ilişkin olarak, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi. Haberde ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın İran’a yönelik olası bir askeri müdahale konusunda henüz kesin bir karar almadığı, diplomatik çözüm seçeneğini masada tuttuğu belirtildi.

TAHRAN’DAN DİPLOMASİ VURGUSU

Öte yandan CNN’e konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bazı dost ülkelerin Tahran ile Washington arasında güven inşa edilmesi için arabuluculuk girişimlerinde bulunduğunu söyledi. Arakçi, İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti altına alan dengeli bir anlaşmaya açık olduklarını vurgulayarak, “Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi; biz de bu görüşe tamamen katılıyoruz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün" ifadelerini kullandı.

