Bahar Candan Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yarışmacısıyla Aşk Yaşıyor

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Candan’ın, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Umut Şahin ile aşk yaşadığı iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi.

Son Güncelleme:
Bahar Candan Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yarışmacısıyla Aşk Yaşıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin dünyasında adından söz ettiren Bahar Candan, bu kez aşk iddialarıyla gündeme geldi. Candan’ın, Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nün 3. sezon yarışmacılarından Umut Şahin ile yakınlaştığı öne sürüldü.

İddialar, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle birlikte daha da güç kazandı. Magazin sayfalarında hızla yayılan videolarda Bahar Candan ile Umut Şahin’in samimi halleri dikkat çekti.

Bahar Candan Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yarışmacısıyla Aşk Yaşıyor - Resim : 1

Görüntülerin magazinmother adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılmasının ardından, ikili kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Taraflardan henüz aşk iddialarına ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, paylaşımlar magazin gündemini hareketlendirdi.

Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli OlduFatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli OlduMagazin

Kaynak: magazinmother

Etiketler
Bahar Candan
Son Güncelleme:
Rapçi Blok3'ün Başı Dertte! Trafik Denetiminde Yakalandı, Ceza Yağdı Rapçi Blok3'ün Başı Dertte! Trafik Denetiminde Yakalandı, Ceza Yağdı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Fenomen Mika Raun Can Tutuklandı Fenomen Mika Raun Can Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Rapçiler ve YouTuberlara Gözaltı
Milyonların Beklediği Haber Geldi: Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi
Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu
İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama