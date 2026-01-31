Bahar Candan Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yarışmacısıyla Aşk Yaşıyor
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Candan’ın, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Umut Şahin ile aşk yaşadığı iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin dünyasında adından söz ettiren Bahar Candan, bu kez aşk iddialarıyla gündeme geldi. Candan’ın, Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nün 3. sezon yarışmacılarından Umut Şahin ile yakınlaştığı öne sürüldü.
İddialar, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle birlikte daha da güç kazandı. Magazin sayfalarında hızla yayılan videolarda Bahar Candan ile Umut Şahin’in samimi halleri dikkat çekti.
Görüntülerin magazinmother adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılmasının ardından, ikili kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Taraflardan henüz aşk iddialarına ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, paylaşımlar magazin gündemini hareketlendirdi.
Kaynak: magazinmother
Son Güncelleme: