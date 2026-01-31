Bahar Candan Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yarışmacısıyla Aşk Yaşıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin dünyasında adından söz ettiren Bahar Candan, bu kez aşk iddialarıyla gündeme geldi. Candan’ın, Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nün 3. sezon yarışmacılarından Umut Şahin ile yakınlaştığı öne sürüldü.

İddialar, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle birlikte daha da güç kazandı. Magazin sayfalarında hızla yayılan videolarda Bahar Candan ile Umut Şahin’in samimi halleri dikkat çekti.

Görüntülerin magazinmother adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılmasının ardından, ikili kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Taraflardan henüz aşk iddialarına ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, paylaşımlar magazin gündemini hareketlendirdi.

Kaynak: magazinmother