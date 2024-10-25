29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları İptal Edildi! Gülben Ergen Karara İsyan Etti

Ankara'da TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı ülkeyi yasa boğdu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Bu kararı öğrenen ünlü şarkıcı Gülben Ergen, isyan etti.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları İptal Edildi! Gülben Ergen Karara İsyan Etti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a, 23 Ekim Çarşamba günü saat 15.26'da terör saldırısı düzenlendi. İki terörist, bir taksiyle olay yerine geldikten sonra, çevredeki sivillere ateş açarak tesise yöneldi. Patlama sesinin duyulmasıyla birlikte, saldırı sonucu 5 kişi şehit oldu. Bu hain saldırı, Türkiye genelinde derin bir üzüntüye yol açtı. Saldırının ardından, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları İptal Edildi! Gülben Ergen Karara İsyan Etti - Resim : 1

"GURURLA, ONURLA KUTLANMALI"

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya hesabı üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edilmesine tepki göstererek isyan etti. Ergen, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gururla onurla kutlanmalıdır" şeklinde açıklama yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları İptal Edildi! Gülben Ergen Karara İsyan Etti - Resim : 2

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili çeşitli yorumlarda bulundu. Bazıları, "Eğlenceler iptal edilmeli fakat marşlar ve bayraklarla büyük bir gövde gösterisi yapılmalı" derken, "Hakkettiği ihtişam ve coşkusuyla kutlanmalı" ve "Her zamankinden daha büyük bir coşkuyla" gibi ifadelerle bayram kutlamalarının sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları İptal Edildi! Gülben Ergen Karara İsyan Etti - Resim : 3

29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Olacak mı? Açıklamalar Art Arda Geldi29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Olacak mı? Açıklamalar Art Arda GeldiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
29 ekim cumhuriyet bayramı Gülben Ergen TUSAŞ
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