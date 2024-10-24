29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Olacak mı? Açıklamalar Art Arda Geldi

Ankara'da TUSAŞ tesislerine dün terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Terör saldırısı sonrası dün diziler yayınlanmadı, tiyatro gösterileri iptal edildi. Durum böyle olunca gözler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine çevrildi. Belediyelerden art arda açıklamalar geldi.

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi X hesabından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri hakkında açıklama yapıldı.

Cumhuriyet Bayramı'nın törenle kutlanacağının belirtildiği paylaşımda, "Kahramankazan ilçemizde yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında planlanan konser ve eğlence etkinlikleri iptal edilmiştir. Bayramımız, devlet töreni ile saygıyla birlik ve beraberlikle kutlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi de 29 Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri hakkında resmi X hesabından paylaşımda bulundu.

"Değerli hemşehrilerimizin dikkatine;" ifadeleriyle yapılan paylaşımda, "Başkentimiz Ankara’da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetleniyor, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

İSTANBUL

Ankara ve İzmir'den sonra gözlerin döndüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için planlanan organizasyonların iptal edilip edilmeyeceği hakkında bilgi geçilmedi.

İBB'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için planladığı etkinlikler şu şekildeydi;

29 Ekim Bayramı kutlamalarının adresi bu sene Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda çeşitli sanatçıların ücretsiz konserleri sahnelenecek.

Kapı açılışı 18.00