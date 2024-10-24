Sosyal Medya Fenomeni Arya Bektaş Tehdit Edildiğini Açıkladı

Makyaj videolarıyla tanınan influencer Arya Bektaş, eski ortağı ve ailesi tarafından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Ortağından ayrılmak ve kendi markasını kurmak istediğini söylediğinde hem ortağı hem ortağının ailesi hem avukatlar tarafından tehdit mesajları aldığını belirten Bektaş, bu açıklamayı gözyaşları içinde yaptı.

Bektaş'ın ifadeleri şöyle:

"Koruma kararı almaya çalışıyorum. Ben bu insanlara kötülük yapmadım. Ben bu kadına 'annem' dedim. Kadının adını dövme yaptırdım. Çok korkuyorum. Yeter artık, lütfen rahat bırak. Ne istiyorsun, canımı mı vereyim?"

Kaynak: Gerçek Gündem