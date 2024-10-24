Tekin Temel'e Son Vedasında Büyük Vefasızlık! Oğlunun Bakışları Yürek Yaktı

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde canlandırdığı Fuat karakteriyle tanınan ve birçok projede izleyicilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Tekin Temel, geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayata veda etti. Temel için düzenlenen cenaze töreninde, oğlunun gözyaşları ve hüzün dolu bakışları yürekleri dağladı.

DİZİ SETİNE GİTMEYE HAZIRLANIRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

"Acı Hayat", "Ezel", "Aşk ve Günah" gibi pek çok projede rol almış olan Tekin Temel, sabah saatlerinde dizi setine gitmeye hazırlanırken aniden fenalaşmış ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Ani vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu.

BÜYÜK VEFASIZLIK

Cenaze töreninde sanat camiasından sadece Işıl Mete ve Esma Hazal Kalaycı'nın olması dikkat çekti. Az sayıda kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Tekin Temel Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OĞLUNUN BAKIŞLARI YÜREKLERİ BURKTU

Tekin Temel’in, kamuoyundan uzak büyüttüğü oğlu da cenazede babasına son kez veda etti. Oğlunun gözyaşlarına boğulduğu ve hüzün dolu bakışları, törene katılanları derinden etkiledi. Temel’in kaybı, sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğarken, geride derin bir hüzün bıraktı.

Cenaze töreninde sanat camiasından sadece Işıl Mete ve Esma Hazal Kalaycı'nın olması dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi