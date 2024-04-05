Warner Bros.'tan Matrix müjdesi! Herkes merak ediyor, Keanu Reeves geri dönecek mi?

Warner Bros, Matrix serisinin yeni filmi üzerinde çalıştığını duyurdu. Yeni filmde Lana ve Lily Wachowski'nin yönetmen olarak yer almayacak olması dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Marslı'nın senaristi Drew Goddard oturacak ve aynı zamanda senaryoyu kaleme alacak.

Serinin son filmi The Matrix Resurrections'ı yöneten Lana Wachowski ise projede baş yapımcı olarak yer alacak. 49 yaşındaki yönetmen Drew Goddard'ın önceki çalışmaları arasında Dehşet Kapanı ve Dünya Savaşı Z gibi dikkat çekici filmler bulunuyor. Ayrıca Goddard, Marslı filmiyle Oscar'a aday gösterilmişti.

Keanu Reeves Rol Alacak Mı?

Keanu Reeves (Neo) ve Carrie-Anne Moss'un (Trinity) Matrix serisinin yeni filminde rol alıp almayacakları henüz netleşmedi.

Yeni yönetmen Drew Goddard hakkındaki endişeler nedeniyle hayranlar arasında bölünmüş durumda. Orijinal üçlemenin ardından Lana Wachowski'nin yönettiği The Matrix Resurrections ise 2021'de izleyiciyle buluşmuş, ancak beğenilmemişti.