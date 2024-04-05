Netflix'in dev bütçeli yeni dizisi '3 Cisim Kuralı' zirveyi bırakmıyor

David Benioff ve D.B. Weiss'ın yeni bilimkurgu dizisi 3 Cisim Problemi (3 Body Problem), Netflix'in en popüler dizileri arasında yerini aldı. İkinci haftasında zirveye yükselerek izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Son Güncelleme:
Netflix'in dev bütçeli yeni dizisi '3 Cisim Kuralı' zirveyi bırakmıyor

Roman uyarlaması olan 3 Cisim Problemi, Game of Thrones'un 2019'da sona ermesinden bu yana David Benioff ve D.B. Weiss'ın en çok ilgi gören projesi oldu.

Netflix'in 25 - 31 Mart haftasının en çok izlenenler listesinde zirveye yerleşen 3 Cisim Problemi, bilimkurgu tutkunları tarafından büyük ilgi gördü.

Dizi, uzaylı tehdidi ve Dünya'nın varlığına yönelik gizemli bir hikaye sunuyor. Cixin Liu'nun ödüllü roman serisinden uyarlanan dizi, 1960'larda Çinli bir bilim insanının kararının sonuçlarını ele alıyor.

Başrollerini Benedict Wong, Jess Hong ve Eiza González'in üstlendiği dizide, Game of Thrones'un sevilen oyuncuları da yer alıyor.

Netflix'in 3 Cisim Problemi için 8 bölümden oluşan ilk sezonuna yaklaşık 160 milyon dolar harcadığı dizi, Türkiye'den Belçika'ya, Fransa'dan Arjantin'e kadar toplam 38 ülkenin en çok izlenen İngilizce dizileri arasında bir numaraya yerleşti.

Son Güncelleme:
Yapımcı Türker İnanoğlu için tören düzenlendi Yapımcı Türker İnanoğlu için tören düzenlendi
NOW TV'den üzücü haber; Sevilen dizisinin ara vereceği tarih belli oldu NOW TV'den üzücü haber; Sevilen dizisinin ara vereceği tarih belli oldu
Kadir İnanır'dan iyi haber Kadir İnanır'dan iyi haber
Çiçeklerin dibine yarım bardak dökünce bakın ne işe yarıyor? Hep israf ediyorduk Çiçeklerin dibine yarım bardak dökünce bakın ne işe yarıyor? Hep israf ediyorduk
ÇOK OKUNANLAR
CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu CHP Kayseri İl Başkanının avukat oğlu ofisinde ölü bulundu
Netflix'in dev bütçeli yeni dizisi '3 Cisim Kuralı' zirveyi bırakmıyor Netflix'in dev bütçeli yeni dizisi '3 Cisim Kuralı' zirveyi bırakmıyor
Warner Bros.'tan Matrix müjdesi! Herkes merak ediyor, Keanu Reeves geri dönecek mi? Warner Bros.'tan Matrix müjdesi! Herkes merak ediyor, Keanu Reeves geri dönecek mi?
Düşüş başladı, uzmanı açıkladı: Dolar kuru neden düşüyor? Dolar kuru neden düşüyor?
Çörek otunu aç karnına yutanda o sorundan eser kalmıyor: Resmen küçük şifa deposuymuş. Çörek otu yutmak neye iyi gelir? Çörek otunu aç karnına yutanda o sorundan eser kalmıyor