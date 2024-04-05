Netflix'in dev bütçeli yeni dizisi '3 Cisim Kuralı' zirveyi bırakmıyor

Roman uyarlaması olan 3 Cisim Problemi, Game of Thrones'un 2019'da sona ermesinden bu yana David Benioff ve D.B. Weiss'ın en çok ilgi gören projesi oldu.

Netflix'in 25 - 31 Mart haftasının en çok izlenenler listesinde zirveye yerleşen 3 Cisim Problemi, bilimkurgu tutkunları tarafından büyük ilgi gördü.

Dizi, uzaylı tehdidi ve Dünya'nın varlığına yönelik gizemli bir hikaye sunuyor. Cixin Liu'nun ödüllü roman serisinden uyarlanan dizi, 1960'larda Çinli bir bilim insanının kararının sonuçlarını ele alıyor.

Başrollerini Benedict Wong, Jess Hong ve Eiza González'in üstlendiği dizide, Game of Thrones'un sevilen oyuncuları da yer alıyor.

Netflix'in 3 Cisim Problemi için 8 bölümden oluşan ilk sezonuna yaklaşık 160 milyon dolar harcadığı dizi, Türkiye'den Belçika'ya, Fransa'dan Arjantin'e kadar toplam 38 ülkenin en çok izlenen İngilizce dizileri arasında bir numaraya yerleşti.