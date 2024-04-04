Kadir İnanır'dan iyi haber

Beyne pıhtı atması sonucu rahatsızlanarak geçen gün inme geçiren Kadir İnanır, taburcu edildi.

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Kadir İnanır'dan iyi haber

İstanbul’un Beykoz ilçesinde yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan efsane sanatçı Kadir İnanır, beyinde pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için ameliyat edildi.

Tedavi süreci olumlu geçen İnanır, 27 Mart'ta entübasyon işlemi sonlandırılarak, 1 Nisan'da yoğun bakım ünitesinden çıkarılıp, normal servise alınmıştı.

Yakınlarıyla sürekli iletişim halinde olan ve toparlanma sürecine giren ünlü sanatçı, rehabilitasyon sürecinin devam edeceği bildirildi. Bugün itibarıyla hastaneden taburcu edildi.

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Kadir İnanır Yeşilçam
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