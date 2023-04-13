Uçan Süpürge ödüllerini alacak isimler açıklandı

Bu yıl 26'ncısı düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Onur Ödülü, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri ve Genç Cadı Ödülünü alacak isimler açıklandı. Ödüller, 31 Mayıs’ta düzenlenecek açılış töreninde takdim edilecek.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin Türkiye sinemasında yönetmen ya da oyuncu olarak yıllardır üreten ve emek veren kadınlara saygı sunmayı amaçlayan Onur Ödülü bu yıl 21. kez sahibini bulacak. Bu yılki ödül; oyunculuğa 1984 yılında Kenter Tiyatrosu'nda başlayan, hemen iki yıl sonra Dormen Tiyatrosu'nda "Hangisi Karısı" adlı oyunla ilk ödülünü alan, Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu’nun kurucularından, 1985 yılında "Kırlangıç Fırtınası" filmiyle adım attığı sinemada "Bir Erkeğin Anatomisi", "Kaç Para Kaç", "Beş Vakit", "Turquaze", "Zenne", "Çekmeceler", "Yol Ayrımı", "Seni Buldum Ya" ve "Bergen" filmlerinde rol alan oyuncu, seslendirmen ve eğitmen Tilbe Saran’a verilecek.

Türkiye sinemasının farklı alanlarında emek veren kadınların başarılarını kutlamak amacıyla, erkek egemen sinemanın ilk kadın yönetmenlerinden Bilge Olgaç anısına verilen Bilge Olgaç Başarı Ödülleri bu yıl oyuncu Asiye Dinçsoy, yönetmen ve senarist Belmin Söylemez ve kurgucu Selda Taşkın'a takdim edilecek.

Genç kadın oyuncuları yüreklendirmek, sinema yolculuklarını destekleyerek bu alandaki üretimlerine dikkat çekmek ve Türkiye sinemasında kadınlara yönelik güçlü, olumlu kadın rollerinin yazılmasını teşvik etmek amacıyla 2009 yılından bu yana verilen Genç Cadı Ödülü bu yıl oyucu Öyküsu Özyürek’in olacak.