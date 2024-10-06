Türkiye'de Bulundu! 5 Bin Yıllık Gizem Çözülecek

Tarihi önem taşıyan birçok kalıntıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kazı çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Son olarak Burdur'da merkeze bağlı Hacılar köyündeki Hacılar Büyük Höyük'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsün Umurtak başkanlığındaki kazı çalışmalarının bu seneki bölümü tamamlandı. İki ay süren kazılarda höyüğün batı bölümünde küp içerisinde 5 bin yıllık bir insan iskeleti bulundu.

'KAZILAN KESİTTEN AKMAYA BAŞLADI'

Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülsün Umurtak, "Bu iskelet hiç beklemediğimiz bir anda karşımıza çıktı ve ne yazık ki kazılan yerdeki kesitten akmaya başladı. Daha önce de içinde bulunduğu küp kırılmış, hasar almış ve biz de hızla kurtarmak için kemikleri topladık. Daha önceki yıllarda da güney kesimdeki binaların yanında bu tür küp mezar bulduk. İlk Tunç Çağı dediğimiz milattan önce üçüncü bin yılın ölü gömme geleneklerine son derece uygun bir buluntu bu. Sadece bu yerleşmeye ait bir durum değil. Aslında daha önceki dönemlerde de küp veya çömleklerin içine ölülerin defnedilmesi bir gelenek" diye konuştu.

'GİZEMİ ANTROPOLOGLAR ORTAYA KOYACAK'

İskeletin 'hoker/hocker' denilen bebeğin anne karnındaki yatış ve duruş şekli olan "fetüs" gibi küplere konulduğunu söyleyen Prof. Dr. Umurtak, şu bilgileri paylaştı:

"Dizler çeneye çekik vaziyette. Kesitten akıp çok tahrip olan bir küpün içinde olmasına rağmen temizleyip, toplarken bu duruşu fark edebildik. Kafatası, kırılan parçaların yanındaydı, bütün olarak ele geçmedi ama parçalarını topladık. Dişleri yerindeydi ve pek çoğu sağlam durumdaydı ama çok aşınmıştı. Bundan sonrasını bu iskeletin gizemini antropologlar cevaplayacak. Ayrıca iskeletin yanına bazı mezar hediyelerinin konduğunu biliyoruz. Bu durum sadece bu bölgeye ya da bu çağa özgü bir durum değil. Hemen hemen bütün coğrafyalarda, çağlarda görülen bir şey. Hemen iskeleti temizledikten sonra bronz delici bir biz bulduk. Onun da iskelete bir ölü hediyesi olarak bırakılmış olduğu düşünülebilir. Çok net kemiklerin arasında bulmadık, toprağın içinde gördük ama sanıyorum o iskeletin belki hayattayken kullandığı bir aletti. Onu da yanına bırakmış olabilirler."

Kaynak: DHA