Tam Tamına 6 Bin Yıllık! Kazı Alanında Bulundu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Tanır Mahallesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Ahi Evran Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Elif Baştürk başkanlığındaki ekiple yürütülen kazı çalışmaları sürerken, kazı çalışmaları hakkında açıklama yapan Baştürk, Yassıhöyük'ün önemli bir konumda yer aldığına dikkat çekti.

Baştürk, "Kahramanmaraşı'ın Afşin ilçesindeki Tanır Yassıhöyük kazısında ender rastlanılan gömü ve kültürel uygulamalar tespit edildi. Bunlardan biri Kalkolitik toplumlarda görülmeye başlayıp, günümüze kadar devam eden bilinçli kafatası şekillendirmesidir. Söz konusu uygulama, bebeklik çağındaki bireyin kafatasının, bir ya da iki parça bezle sarılarak şeklinin değiştirilmesidir. Tanır Yassıhöyük'teki gibi tekil örneklerin seçilmiş özel bir kişiye statü göstergesi olarak uygulandığı düşünülmektedir. Hem mezar biçimi hem de kemikten yapılmış takılar ve pişmiş toprak kaplardan oluşan mezar hediyeleri, bu gömütün diğer bireylere göre ayrıcalıklı olduğunu göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

Arkeologlar, milattan önce 4000 yılına tarihlenen bir mezarda, bir bebeğe ait dağılmış kalıntılarla birlikte 820 boncuktan oluşan bir kolyeye ulaştıklarını duyurdu.

Kaynak: İHA