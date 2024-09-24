Haluk Levent'in Rekor Konseri Sinemaya Uyarlanıyor

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in hayatından bir kesiti komedi olarak ele alacak "Yollarda Vururum Seni" adlı sinema filminin hazırlıkları başladı. KEM YAPIM'ın projesinde yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak otururken, Haluk Levent'in gençliğini canlandıracak oyuncu arayışı sürüyor.

NTV'de yer alan habere göre; filmle ilgili gelişmeler merakla beklenirken, ünlü şarkıcının 2004 yılında, Trakya’da verdiği 12 saatlik rekor konser hikayesi de filmde kendine yer bulacak.

Haluk Levent hayranlarının her adımını takip ettiği yapım, sanatçının heyecan dolu hayatını ve gençlik yıllarını mizahi bir dille aktaracak.

Kaynak: NTV