Türk Sinemasının Acı Günü: Usta Yönetmen Ali Özgentürk Hayatını Kaybetti

"Selvi Boylum Al Yazmalım" ve "Balalayka" gibi pek çok kült filmde imzasını olan, Türk sinemasının ünlü yönetmen ve senaristi Ali Özgentürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini, yönetmen ve gazeteci olan kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu.

'SİMAY VE DÜNYA'NIN BABASIYDI'

Nebil Özgentürk, açıklamasına "Ağabeyim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, 'Hazal'ın, 'At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin de senaryo yazarıydı. Finalinde hayata "Sevgi emektir" diye söz bırakan Selvi Boylum'un" ifadelerine yer verdi.

Nebil Özgentürk, ağabeyinin kendi kariyerine de büyük emek verdiğini vurgulayarak, "Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm" sözleriyle acısını paylaştı.

Abimi, sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Çok üzgünüm., pic.twitter.com/m9RYqFcFbr — Nebil Özgentürk (@nebilozgenturk) May 15, 2025

ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Asıl adı Ali Habib Özgentürk olan Ali Özgentürk, 1945 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi alan ve kamera asistanlığı yaparak sinemaya atılan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi yönetmenlere asistanlık yaptı. Başarılı yönetmen, 1979'da çektiği ilk uzun metrajlı filmi "Hazal" ile adını duyurdu ve birçok ödül kazandı.

Yönetmenliğin yanı sıra senarist, yapımcı ve oyuncu olarak da birçok esere imza atan Özgentürk, öğrencilik yıllarından itibaren tiyatroyla ilgilendi. "Sokak Tiyatrosu" grubuyla tiyatroyu sokağa taşıyan usta isim, 1970'lerde "Ferhat" ve "Yasak" adlı kısa filmlere imza attı. Ali Özgentürk, Onat Kutlar ve Işıl Özgentürk'ün katkısıyla "At" ve "Bekçi" filmlerini yaptı. Ardından yazar Orhan Kemal'in eseri "Murtaza"yı sinemaya uyarlayarak "Bekçi" filmini izleyiciye sundu.

"Yusuf ile Züleyha" hikayesiyle 1977'de "Milliyet Gazetesi Film Hikayesi Ödülü"ne layık görülen Ali Özgentürk, Şair Süreyya Berfe ile "Asyalı" adında bir edebiyat dergisi de çıkardı. Televizyon kanallarında yaptığı programlar ve özellikle "Bir Yudum İnsan" adlı çalışmasıyla dikkati çeken yönetmenin yazı ve öyküleri de çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı.

Kaynak: AA