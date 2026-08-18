Tarihi Sahnede Dev Kadro! 33. Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin Programı Belli Oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin 12-26 Eylül tarihleri arasında kapılarını açacağını duyurdu.

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Tarihi Sahnede Dev Kadro! 33. Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin Programı Belli Oldu
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Türkiye'nin kültür turizmindeki en önemli markalarından biri olan Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, bu yıl 33'üncü kez perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce 12-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 1 opera, 2 bale ve 1 sahne kantatı olmak üzere toplam 4 eseri 6 temsilde izleyiciyle buluşturacak. Tüm temsillerin saat 21.00’de başlayacağı programda Kazakistan'dan Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu sanatçıları da sahne alacak.

Tarihi Sahnede Dev Kadro! 33. Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin Programı Belli Oldu - Resim : 1

AÇILIŞ HUN HÜKÜMDARI 'ATTİLA' İLE YAPILACAK

Festival, Antalya Devlet Opera ve Balesinin 12 Eylül’de sahneleyeceği Giuseppe Verdi'nin görkemli operası Attila ile sanatseverlerle buluşacak. Hun hükümdarı Attila ile Odabella'nın intikam yemini etrafında gelişen aşk, ihanet ve iktidar mücadelesini konu alan eser, Verdi'nin güçlü müziği, etkileyici koro sahneleri ve dramatik anlatımıyla festivalin açılış gecesine damgasını vuracak.

Tarihi Sahnede Dev Kadro! 33. Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin Programı Belli Oldu - Resim : 2

Bestecinin erken dönem başyapıtları arasında yer alan üç perdelik Attila, tarihsel olayları güç, sadakat, intikam ve aidiyet temaları üzerinden etkileyici bir dramatik kurguyla sahneye taşıyacak. Rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan eser, Lorenzo Castriota yönetimindeki orkestra eşliğinde Aspendos'un tarihi sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

TOLSTOY'UN ÖLÜMSÜZ ESERİ VE CARMİNA BURANA SAHNEDE

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 15 Eylül akşamı sahnelenecek Anna Karenina balesi, Lev Tolstoy'un ölümsüz romanını bale sanatının çağdaş yorumuyla izleyiciye sunacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi, festival kapsamında, Carl Orff'un dünyaca ünlü sahne kantatı Carmina Burana’yı 19 ve 21 Eylül tarihlerinde sahnelenecek.

Tarihi Sahnede Dev Kadro! 33. Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin Programı Belli Oldu - Resim : 3

KAPANIŞ KAZAKİSTAN’DAN 'SPARTACUS' İLE

Festival 25-26 Eylül akşamları, Kazakistan'ın köklü sanat kurumlarından Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosunun sahneleyeceği 'Spartacus' balesiyle sona erecek.

Kaynak: DHA

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